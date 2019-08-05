مصر تحبس 8 عناصر إخوانية عائدة من الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس حبس ثمانية متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مرحلين من الكويت قبل أسابيع عدة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وذكرت بوابة الإهرام الالكترونية أن النيابة نسبت للمتهمين «الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون».

وكانت السلطات الكويتية رحلت المتهمين بعد إعلان وزارة الداخلية الكويتية الشهر الماضي ضبطها خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدرت بحق عناصرها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى السجن 15 عاما.

وقالت الوزارة إن «أفراد الخلية قاموا بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقرا لهم»، موضحة أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية.