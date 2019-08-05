إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خمسة فلسطينيين بينهم طفل من مخيم العروب شمال محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت كلا من جمال جنازرة، وإيهاب جوابرة، وأحمد البدوي، وعنان الشريف، والطفل عبيدة جوابرة، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها. وفي السياق نفسه نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الأهالي.



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