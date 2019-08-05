تهديد ترمب والرد الصيني السريع يصبغان الأسواق العالمية بالأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دفع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم على واردات الصين للولايات المتحدة إلى تكبد مؤشرات الأسهم العالمية خسائر أمس، في أول يوم عمل لها، فيما فاقم من الأزمة الرد الصيني السريع والمباغت بالطلب من الشركات المملوكة للدولة تعليق واردات المنتجات الزراعية الأمريكية، وينظر إلى الحرب التجارية الأمريكية الصينية بأنها المهدد الأكبر لنمو الاقتصاد العالمي، وكانت محادثات التجارة الأمريكية الصينية تعثرت الخميس الماضي.

الأسهم

وخسر مؤشر بورصة شنغهاي المركب أمس 1.6% في أضعف إغلاق له منذ فبراير الماضي، فيما فاقت خسائر الأسهم القيادية للمؤشر نسبة 1.9%.

وفقد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 1.7% ليواصل الاتجاه النزولي بعد خسارة كبيرة تكبدها الجمعة بلغت 2.1% وسجل 20720.29 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ الخامس من يونيو. ومن بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 تراجع 32 مؤشرا.

وفقد المؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا 1.8% إلى 1505.88 نقاط، وهو أقل مستوى إغلاق في شهرين، وفي الجلسة السابقة سجل المؤشر أضعف مستوى في 7 أشهر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% ليواصل الخسارة التي بلغت 2.5% الجمعة الماضي، وهو أسوأ أداء يومي له منذ بداية العام الحالي بعد أن كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغط على الصين عبر فرض رسوم بنسبة 10% على واردات أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

واستهلت البورصة الأمريكية تعاملاتها على انخفاض، مع استمرار لعمليات بيع شهدتها الأسبوع الماضي.

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وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 225.78 نقطة أو 0.85% إلى 26259.23 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 33.98 نقطة أو 1.16% إلى 2898.07 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 180.74 نقطة أو 2.26% إلى 7823.33 نقطة.

النفط

وخسر خام برنت القياسي العالمي 71 سنتا ليتراجع سعره 1.15% إلى 61.18 دولارا أمس، في حين فقد النفط الأمريكي الخفيف 56 سنتا ليتراجع أكثر من 1% إلى 55.1 دولارا.

العملات

وهبط اليوان الصيني 1.3% إلى أقل مستوى في 11 عاما أمس، بعد أن فاجأ الرئيس ترمب الأسواق المالية الخميس الماضي بتهديده بفرض 10% كرسوم على 300 مليار دولار هي قيمة الواردات الصينية المتبقية التي لم يفرض عليها رسوما في السابق.

ونزل اليوان إلى 7.1137 يوانات للدولار في التعاملات الخارجية، و7.0424 يوانات للدولار داخل البلاد.

ودفعت خسائر اليوان عددا من عملات المنطقة للهبوط، حيث فقد الدولار الأسترالي 0.35% إلى 0.6773 دولار، مقتربا من أقل مستوى في سبعة أشهر عند 0.6748 دولار، ونزل الوون الكوري 1% مسجلا أقل مستوى في ثلاثة أعوام عند 1218.3 وون مقابل الدولار، لكن الدولار تراجع أمام عملات الملاذ الآمن التقليدية.

ونزل الدولار إلى 105.80 ينات، وهو أقل مستوى منذ هبوطه الحاد المفاجئ في يناير، حيث كان في أحدث تعاملات منخفضا 0.5% عند 106.07 ينات.