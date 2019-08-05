484 مليونا في حسابات مستفيدي «حافز» لشهر يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أمس أكثر من 484 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يوليو 2019.

وأوضح «هدف»، في إحصائية شهرية، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل تجاوز 164.9 ألف مستفيد ومستفيدة، كما تجاوزت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 147.4 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأفاد بأن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو، بلغ 1,336 مستفيدا ومستفيدة، منهم 739 أنثى و597 ذكرا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين حرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

إحصائية حافز لشهر يوليو

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الإيداعات 484 مليون ريال

عدد المستفيدين 312ألفا

164,950مستفيدا ومستفيدة من حافز البحث عن عمل

147,452مستفيدا ومستفيدة من حافز صعوبة الحصول على عمل

الملتحقون بسوق العمل

1,336 مستفيدا ومستفيدة

597ذكر

739 أنثى