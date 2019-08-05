تطوير مهارات القيادات النسائية بالتخصصات الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف تطوير مهارات القيادات النسائية في القطاعات الصحية لدعم التحول في القطاع الصحي، أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة في أكاديمية القيادة الصحية، برنامج التدريب PIONEER.

وأوضحت الهيئة أن برنامج التدريب لتطوير القيادات النسائية يهدف إلى طرح تحديات قيادية عدة، وتدريبهن على التعامل معها، وذلك مع وضع أهداف التحول الصحي في عين الاعتبار، مشيرة إلى أن البرنامج يستلزم تفرغا جزئيا لمدة 6 أشهر، وينقسم إلى أربع ورش عمل، وأن التقديم على البرنامج سينتهي في 22 أغسطس الحالي.

يذكر أن أكاديمية القيادة الصحية تهدف إلى تطوير القيادات النسائية في القطاع الصحي داخل نظام الرعاية الصحية، وتأهيلهن لقيادة برنامج التحول في القطاع الصحي، والتركيز على تلبية احتياجات تطوير المهارات القيادية في نظام الرعاية الصحية بالسعودية.