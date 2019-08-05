مساواة الرجل والمرأة في سن التقاعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

صدر مرسوم ملكي بالمساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد ليكون 60 سنة لكلا الجنسين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، سواء من العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن القرار بدأ تنفيذه اعتبارا من الجمعة الماضي، ويقضي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين.

وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.