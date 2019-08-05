إزالة تعديات على أراض حكومية بالوجه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الوجه

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الوجه خلال الأيام الماضية 21175 م2 من الأراضي المعتدى عليها، حيث شملت التعديات أربعة مواقع تمثلت في مبان وأحواش وعقوم ترابية.

وأوضحت لجنة التعديات أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والقاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي، وأنها لن تتهاون في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، موكدة أنها ستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة.