تعيين 10028 معلما جديدا.. وسنتان لتجربتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة التعليم قرارا بتعيين 10028 خريجا وخريجة على وظائف تعليمية اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 17 ذو الحجة الحالي، ووجهت إدارات التعليم بتطبيق فترة التجربة على المرشحين «سنتين» بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية.

وأكد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة في القطاعات حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين لإدارات التعليم، ومن لم يسلم كشف اللياقة الطبية فيعد ذلك عدولا منه عن الوظيفة التعليمية.

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ونص القرار على أهمية تطبيق إدارات التعليم فترة التجربة على المرشحين «سنتين» بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة دورات تطوير مهني وتدريبية للمرشحين الجدد داخل إدارات التعليم، أهمها دورات عن واجبات وحقوق المعلم، والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

المعلمون المعينون

10007 على المستوى الرابع

21 محضر مختبر على المستوى الثاني