110 كاميرات ذكية لتتبع مراحل إنتاج غذاء الحجاج المنومين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جهزت وزارة الصحة مطلع ذي القعدة 110 كاميرات ذكية موزعة في المواقع ترصد مراحل إنتاج الغذاء، حيث زرعت في مواقع إعداد الطعام لضبط جودة وسلامة الغذاء المقدم، ومراقبة إعداد وتقديم الوجبات الغذائية للمرضى والمنتدبين، فيما يصل متوسط الوجبات التي تقدم يوميا إلى 28 ألف وجبة غذائية في المستشفيات بالمشاعر، تشمل 185 صنفا غذائيا اختياريا حسب حالة مستحق التغذية.

وأنهت في وقت مبكر تجهيزات الأيدي العاملة، وتأمين المواد الغذائية، وإعداد وتدريب وترشيح المختصين في قسم التغذية، وتم تنفيذ الخطة التشغيلية منذ 20 ذي القعدة.

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وحرصت الوزارة على تنفيذ خططها في تطوير العمل في هذا الجانب، عبر تحديث وإحلال موقع مستشفى «منى الشارع الجديد»، وفق نظام الجودة والسلامة الغذائية (الهاسب)، وتأمين ثلاجات تبريد سريع (بلاست شلر) لوجبات الإجهاد الحراري، ومكائن قهوة الكترونية، وربط مطبخ مجمع المعيصم بالمولد الاحتياطي، وطرق آلية لتغليف الأصناف الغذائية.

ورشحت 96 أخصائي وفني تغذية في مستشفيات منى وعرفات، وتدريب القوى العاملة في التغذية، حيث نفذت ست دورات في مجال التغذية للحالات الحرجة، والتغذية الأنبوبية، والتغذية أثناء الطوارئ والسلامة، والاشتراطات الصحية، وترشيح مختصين بالتغذية السريرية للعمل في قسم العناية المركزة، وأقسام التنويم، وتزويد العناية المركزة بمضخات أنبوبة لتغذية المرضى، وبعشرة مستحضرات غذائية للمحتاجين إليها طبيا، و21 نظام حميات غذائيا.

وبدأت الأعمال الفعلية للتغذية مطلع ذي الحجة في تقديم الوجبات الغذائية بصالات الطعام بالمواقع العشرة في مشعري منى وعرفات، وتقديم وجبات المرضى منذ بداية التنويم في المستشفيات، حيث يتم تأمين أكثر من 420 ألف وجبة غذائية كاملة للمرضى والموظفين طوال الموسم، في 12 موقعا، موزعة في 22 صالة طعام بالمشاعر المقدسة.

وأكدت الصحة أن هذه الوجبات يتم إعدادها وفق شروط ومواصفات للتغذية والاشتراطات الصحية، وإجراءات ومعايير صحية عالية بالإشراف والمتابعة والتنفيذ، فيما تتم هذه العملية مع متعهدين من أصحاب الخبرة والكفاءة بتغذية المستشفيات، حيث يلتزم المتعهد بالحج بتأمين وتحضير وتقديم التغذية والنظافة والصيانة والتجهيزات والأدوات والعمالة والإعداد والطهي، يقوم بها أكثر من 700 عامل، يحملون شهادات صحية ويدربون على تداول سلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء مع إجراء تحاليل مخبرية واستقصاء وبائي للتأكد من خلو العمالة من الأمراض الوبائية والمعدية، وعمل استطلاع رأي منذ بداية الموسم عن الوجبات الغذائية المقدمة مطلع ذي الحجة للعام الحالي بلغت نسبة الرضا فيه 91%.