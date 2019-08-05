240 مشرف سلامة في مخيمات حجاج الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

وجهت وزارة الحج والعمرة هذا العام المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بتعيين مشرفين ومختصين بأعمال السلامة في مخيمات حجاجها، لتطبيق معايير السلامة فيها والحرص على سلامة وأمان الحجاج.

وقال رئيس المجلس التنسيقي عبدالرحمن الحقباني لـ «مكة» إن المجلس خصص 240 مختص سلامة في مخيماتها، وعمل دورات تدريبية لهم من خلال ورش متكاملة مع الدفاع المدني الذي تولى تدريبهم وتأهيلهم بشكل متكامل في درء الأخطار والتعامل معها.

وأضاف الحقباني أن كل مخيم من مخيمات حجاج الداخل فيه مختص سلامة يعمل على تطبيق معايير ومواصفات السلامة في المخيم، ويرتبط مع ضابط السلامة بالدفاع المدني في المربع نفسه الموجود فيه المخيم، لافتا إلى أن جميع مختصي السلامة خضعوا لدورتين تدريبيتين، أولاهما كانت تدريبا نظريا بجدة شعبان الماضي، والثانية في مكة المكرمة.

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وأشار إلى أن لمختصي السلامة عددا من المهام في المخيمات، على رأسها درء وتجنب المخاطر المحتملة من الحدوث مثل أخطار الحرائق والكهرباء والرياح واستخدام الغاز وغيرها.

مهام مختصي السلامة

1 درء المخاطر المحتملة وتجنبها

2 التعامل مع الأخطار لحظة وقوعها

3 توعية الحجاج وإرشادهم