119 فرقة إسعافية متقدمة لخدمة الحجاج في العاصمة المقدسة والمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هيأت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة تغطي نطاقات العاصمة المقدسة والحرم المكي والمشاعر المقدسة، حيث تشكل الفرق الإسعافية المتقدمة أحد أهم الركائز الداعمة لمنظومة العمل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم الحج، والتي تدفع بها الهيئة كل عام ضمن خطة الاستعدادات المكثفة والرامية إلى تقديم أرقى الخدمات الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.

وتقوم مهمة الفرق الإسعافية المتقدمة على آلية الوصول السريع لمواقع الحالات لتقديم العناية الطبية اللازمة من خلال استخدام سيارات الإسعاف، والدراجات النارية، وعربات القولف والفرق الراجلة.

وتوفر الهيئة جميع أشكال الدعم لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام للمساهمة في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من 125 مركزا إسعافيا وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظف في عدد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية، مدعومة بنحو 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية. كل ذلك سعيا لتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.

الفرق الإسعافية:

119 فرقة للعناية الإسعافية المتقدمة

12 فرقة في نطاق مشعري عرفات ومزدلفة

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28 فرقة في نطاق العاصمة المقدسة

30 فرقة في مشعر منى

39 فرقة في نطاق المسجد الحرام

38 مختصا يستخدمون 16 دراجة نارية للوصول إلى المنطقة المركزية

فرق الأطباء والأخصائيين:

56 طبيبا في عدد من التخصصات الطبية

94 أخصائيا مزودون بتجهيزات متقدمة وخفيفة الحمل