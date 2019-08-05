الأحوال المدنية تتيح إلغاء تصريح الحج الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمواطنين الذين صدرت لهم تصاريح حج لهذا العام، خدمة إلغاء تصريح الحج «الكترونيا» قبل الخميس المقبل، وذلك عبر منصة الخدمات الالكترونية الشاملة لوزارة الداخلية «أبشر».

وأوضحت أنه في حال رغبة الحاج إلغاء تصريح الحج بعد 7 ذو الحجة، فإن ذلك يكون عن طريق زيارته لأقرب مكتب للأحوال المدنية، مع وجوب إحضار الأوراق الثبوتية من حملة الحج، التي تفيد بإلغائه للتصريح. وأشارت إلى أن إلغاء التصريح حسب الإجراءات النظامية يتيح له التقدم بطلب جديد في الأعوام المقبلة، كما أنه في حال وجود مرافق واحد أو أكثر مع الحاج الأساسي، فيجب عليه التقديم بإلغاء التصاريح الخاصة بالمرافقين قبل إكمال إجراءاته الشخصية.