58 محكمة و74 قاضيا للبت في القضايا العاجلة بإجازة العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتكليف 74 قاضيا بالعمل في 58 محكمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإنجاز وتنفيذ الأحكام والقضايا العاجلة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة العيد بلغ 21 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، الـمديـنـة الـمـنـورة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، القطيف، الخبر، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج.
وأضاف أنه جرى تكليف 21 محكمة عامة في كل من الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفر الباطن، ضباء، رفحاء، محايل عسير.
وبين أن المجلس قرر تكليف 16 محكمة تنفيذ بالعمل خلال إجازة العيد في مناطق متعددة لتنفيذ الأحكام، شملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الـدمام، الخبر، الأحساء، حفر الباطن، بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك.
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