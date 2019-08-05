6 أسباب حالت دون سفر سعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

تصدر غلاء أسعار الإقامة بنسبة 60% وتذاكر الطيران بنسبة 41% قائمة 6 أسباب حالت دون سفر بعض السعوديين، وجاء أقل الأسباب أهمية افتقار الطرق البرية للخدمات بنسبة 7%، وكانت دول الخليج هي أكثر الدول التي سافر إليها السعوديون للخارج بنسبة 53%، فيما حلت الدول الأجنبية نسبة 45%، أما السياحة الداخلية فحظيت جدة بالنصيب الأكبر بنسبة 37%، تليها الطائف ثم أبها، وذلك بحسب تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء نشر أخيرا.

وبحسب التقرير فإن أهم الأسباب التي دفعت السعوديين لاختيار السفر للخارج هي جودة وتعدد الأنشطة الثقافية والترفيهية والسمعة العالية للدول التي اختاروا السفر إليها، في حين لم يكن لمناسبة أسعار هذه الأنشطة لميزانيتهم تأثير يذكر في اتخاذ قرار السفر للخارج.

وعلق نائب رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض محمد المعجل بأن تعزيز السياحة الداخلية يتطلب توفر عاملين رئيسين، الأول تقديم الحزم والعروض التسويقية التي توفر نقل وإقامة لوجهة سياحة داخلية بسعر مخفض عما لو أجرى الشخص الحجز من تلقاء نفسه مما يشكل عنصر جذب، ويمكنهم ذلك بإجراء اتفاقيات مع فنادق وخطوط طيران أو باصات للنقل بحيث يجري شراء ليال فندقية بعدد كبير ومقاعد سفر فيحصل عليها بسعر مخفض يمكنه من تقديم العرض التسويقي.

وقال «إضافة للحزم التسويقية من الضروري توفر خدمات مكملة في الوجهة السياحية كمقاه ومطاعم بمعايير عالمية وأنشطة ترفيهية ورياضية مناسبة لطبيعة المكان ويمكن الإفادة من المواسم التي تنفذها هيئة الترفيه في المدن للتسويق لعروض سفر لها خلال عطل نهاية الأسبوع مثلا».

النسبة المئوية للسعوديين 15 سنة فأكثر والأسباب التي تحول دون سفرهم

1- غلاء أسعار الإقامة 59.55 %

2- غلاء أسعار الطيران 41.23%

3- غلاء الأنشطة والعروض الثقافية والترفيهية 24.86%

4- قلة الأماكن السياحية 21.82%

5- قلة الأنشطة والعروض الثقافية والترفيهية 20.75%

6- افتقار الطرق البرية للخدمات 7.46 %

7- أخرى 11.80%

‪النسبة المئوية لأكثر المدن التي قصدها السعوديون 15 سنة فأكثر للسياحة الداخلية

جدة 37.60%

الطائف24.62%

أبها 22.28 %

أكثر الدولة التي سافر لها سعوديون 15 سنة فأكثر

خليجية: 53.16%

عربية: 17.11%

أخرى: 45.02%

النسبة المئوية للسعوديين 15 سنة فأكثر حسب تصنيف الدول ووقت السفر

دول خليجية

عطلة نهاية الأسبوع 32.35 %

أعياد 19.48%

عطلة الصيف 50.71 %

عطلة اعتيادية 10.18%

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دول عربية

عطلة نهاية الأسبوع 2.22%

أعياد 7.86%

عطلة الصيف 74.21%

عطلة اعتيادية 15.82 %

دول أخرى

عطلة نهاية الأسبوع 0.24%

أعياد 3.97%

عطلة الصيف 84.36%

عطلة اعتيادية 13.20%

النسبة المئوية للسعوديين 15 سنة فأكثر الذين سافروا للخارج بغرض الثقافة والترفيه

1- تعدد الأنشطة والعروض الثقافية والترفيهية 70.21%

2- جودة الأنشطة والعروض الثقافية والترفيهية 63.98%

3- سمعة عالية 45.26%

4 -عدم توفرها في المملكة 40.34%

5 - أسعار الأنشطة والعروض الثقافية والترفيهية معقولة 39.20%

التوزيع النسبي للسعوديين 15 سنة فأكثر ومدى اهتمامهم بالأنشطة الثقافية والترفيهية

داخل المملكة:

مهتم جدا 14.33%

مهتم إلى حد ما 52.27%

لست مهتما جدا 25.35%

لست مهتما على الإطلاق 8.06%

خارج المملكة

مهتم جدا 5.4%

مهتم إلى حد ما 21.00%

لست مهتما جدا 32.69%

لست مهتما على الإطلاق41.27%.