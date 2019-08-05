توقعات بإلغاء اشتراط المحرم للمبتعثات خارجيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

توقع الملحق الثقافي السعودي في أمريكا الدكتور محمد العيسى تسلم الملحقية قريبا لتوجيه رسمي من وزارة التعليم بإلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة كعنصر إلزامي لإتمام إجراءات سفرها لبلد الابتعاث.

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وقال العيسى لـ«مكة» إن الملحقية حاليا لا تستطيع التصرف قبل تسلم القرار رسميا، ولكنه أضاف أن الملحقية كانت تراعي ظروف بعض المبتعثات وتستثنيهن من اشتراط المحرم في حال واجهن صعوبات في ذلك، ولا سيما من يكملن دراساتهن العليا، فيكن في سن النضج وتحمل المسؤولية.

وأضاف أن القرار سيحل عددا من الإشكالات التي أفقدت فتيات فرصتهن في إكمال الدراسة في جامعات قوية في دول الابتعاث، في حين اضطرت بعض المبتعثات للزواج فقط لأجل وجود محرم يسافر معهن، كما سيؤدي إلغاء اشتراط المحرم لتقليل تكاليف الابتعاث، مبينا أن التقديم على الدفعة الجديدة من برنامج الابتعاث سيبدأ بعد عيد الأضحى.

وأوضح رئيس مجموعة «سعوديون في أمريكا»، المعنية بشؤون المبتعثين، أحمد فلاتة للصحيفة أنه من المتوقع صدور قرار إلغاء وجود المحرم مع المبتعثة وهو قرار إيجابي إذا اعتمد بسبب زوال العائق لكثير من الراغبات بالدراسة ولا يوجد لهن محرم أو عدم تفرغ المحرم بسبب ظروف العمل للزوج أو الأخ، وهناك عدد من الحالات المشابهة التي حصلت في السابق.