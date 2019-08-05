معايير دقيقة داخل المطارات لتحسين تجربة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفذت الهيئة العامة للطيران المدني في موسم حج 1440 معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى مطاري المؤسس بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة حتى التفويج إلى حافلات الحملات، ثم الاتجاه إلى مقر السكن، مرورا بخدمات وزارة الصحة والجوازات، وصولا لتسلم الأمتعة وإجراءات الجمارك.
وتعمل الهيئة على تحسين تجربة المسافرين في المطارات، بموجب معايير ومؤشرات قياس أداء يتم من خلالها المراقبة والإشراف على ما يقدم من خدمات للمسافرين، وإشراك المستفيدين من الخدمات وأصحاب العلاقة في تطوير الخدمات.
وتبدأ مهام الهيئة بمراقبة الجودة وحماية العملاء من خلال إدارة متخصصة، من لحظة وصول الحجاج للصالات حتى مرحلة التفويج التي تنتهي بركوب حافلات الحملات لمقر سكنهم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في المطار، لتذليل
الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه ضيوف الرحمن.
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