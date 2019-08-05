14 مصلى لذوي الاحتياجات الخاصة بالمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج هذا العام 14 مصلى لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم 600 زيارة للروضة الشريفة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الأفكار التطويرية لخدمات ذوي الهمم ودراستها مع المختصين.

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ويتجلى في ساحات المسجد النبوي عدد من مشاهد خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من الحجاج والزائرين قاصدي المسجد النبوي، من خلال ما تقدمه الجهات الحكومية الأمنية والخدماتية والفرق التطوعية لهم من عناية ورعاية في قسمي الرجال والنساء.

وتعمل وكالة شؤون المسجد النبوي على تطوير الخدمات الميدانية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استطلاع آراء المستفيدين وذويهم وإشراكهم في تقييم مجمل الخدمات المقدمة لهم، من خلال برنامج «بتقييمك نرتقي» وعبر صفحة المشاركة في فعاليات النادي الاجتماعي، كما أتاحت تحديد مواقع مصليات ذوي القدرات الخاصة داخل المسجد النبوي من خلال تطبيق «حرمين».

خدمات مقدمة لزوار المسجد النبوي: