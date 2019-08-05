- 1/3
- 2/3
- 3/3
أنقذت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حاجة تركية تعرضت لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة والتهاب أدى لتسمم بالدم في عملية منظار عاجلة استغرقت ساعة واحدة.
وكانت الحاجة التركية البالغة من العمر ٦٤ عاماً، قد أدخلت لمستشفى النور حيث تبين تعرضها لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة بسبب حصوة كبيرة الحجم يبلغ حجمها ٢ سنتيمتر.
مستشفى النور أتم التنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر نظام إحالتي، وفي وقت سريع تم قبول الحالة وتحويلها حيث استقبلها مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد ومركز المناظير المتقدمة بالمدينة الطبية.
المركز أجرى التحاليل والأشعة اللازمة وعملية تنظير مجهري للقنوات الكبدية وتم تشخيص حالة الانسداد بسبب الحصوة، وإجراء عملية إزالتها بالمنظار تحت التخدير الكامل، حيث تم تهشيم الحصوة بطريقة ميكانيكية تحت مراقبة التنظير المباشر والأشعة، وإزالة الحصوة بالكامل والتأكد من خلو القناة الصفراوية وسلامتها.
الحاجة التركية استقرت حالتها الصحية وتماثلت للشفاء.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 08:41 PM
أجريت لها عملية منظار لإزالة حصوة كبيرة في القناة الصفراوية"الصحة": إنقاذ حاجة تركية من تسمم في الدم
أنقذت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حاجة تركية تعرضت لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة والتهاب أدى لتسمم بالدم في عملية منظار عاجلة استغرقت ساعة واحدة.
وكانت الحاجة التركية البالغة من العمر ٦٤ عاماً، قد أدخلت لمستشفى النور حيث تبين تعرضها لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة بسبب حصوة كبيرة الحجم يبلغ حجمها ٢ سنتيمتر.
مستشفى النور أتم التنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر نظام إحالتي، وفي وقت سريع تم قبول الحالة وتحويلها حيث استقبلها مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد ومركز المناظير المتقدمة بالمدينة الطبية.
المركز أجرى التحاليل والأشعة اللازمة وعملية تنظير مجهري للقنوات الكبدية وتم تشخيص حالة الانسداد بسبب الحصوة، وإجراء عملية إزالتها بالمنظار تحت التخدير الكامل، حيث تم تهشيم الحصوة بطريقة ميكانيكية تحت مراقبة التنظير المباشر والأشعة، وإزالة الحصوة بالكامل والتأكد من خلو القناة الصفراوية وسلامتها.
الحاجة التركية استقرت حالتها الصحية وتماثلت للشفاء.
، "الصحة": إنقاذ حاجة تركية من تسمم في الدم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": إنقاذ حاجة تركية من تسمم في الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.