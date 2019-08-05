محمد بن مسعود - الدمام - كبدت الميليشيا قتلى وجرحى استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي، اليوم (الاثنين) مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد. وأفاد موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني فجرت مخزن أسلحة إستراتيجياً في جبال الجلحة، لميليشيا الحوثي المتمردة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر شمال المحافظة. وأضاف أن ميليشيا الحوثي المتمردة تتخذ هذا المخزن مركزاً لتموين عناصرها وإطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية. وبين أن العملية أدت إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد. 05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 08:27 PM كبدت الميليشيا قتلى وجرحى Advertisements "الشرعية" تحرم الحوثي من مخزن أسلحة إستراتيجي في صعدة "الشرعية" تحرم الحوثي من مخزن أسلحة إستراتيجي في صعدة استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي، اليوم (الاثنين) مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد. وأفاد موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني فجرت مخزن أسلحة إستراتيجياً في جبال الجلحة، لميليشيا الحوثي المتمردة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر شمال المحافظة. وأضاف أن ميليشيا الحوثي المتمردة تتخذ هذا المخزن مركزاً لتموين عناصرها وإطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية. وبين أن العملية أدت إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد. الكلمات المفتاحية ، "الشرعية" تحرم الحوثي من مخزن أسلحة إستراتيجي في صعدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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