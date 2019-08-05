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عبَّر مساعد وزير الداخلية رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية، اللواء عمرو لطفي، عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تقدمه من خدمات صحية وطبية إنسانية مميزة للحجاج المصريين، ولمسؤولي مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة على المجهود المبذول الذي يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.
جاء ذلك خلال زيارته الحجاج المصريين المنوَّمين بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة للاطمئنان على حالاتهم الصحية، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب ممن سخَّروا جهدهم ووقتهم لخدمة ضيوف الرحمن، مثنيًا على مستوى الخدمة المميزة التي يحظى بها الجميع دون استثناء.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 08:33 PM
أثنت على مستوى الخدمة المميزة التي يحظى بها الجميع دون استثناء
عبَّر مساعد وزير الداخلية رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية، اللواء عمرو لطفي، عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تقدمه من خدمات صحية وطبية إنسانية مميزة للحجاج المصريين، ولمسؤولي مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة على المجهود المبذول الذي يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.
جاء ذلك خلال زيارته الحجاج المصريين المنوَّمين بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة للاطمئنان على حالاتهم الصحية، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب ممن سخَّروا جهدهم ووقتهم لخدمة ضيوف الرحمن، مثنيًا على مستوى الخدمة المميزة التي يحظى بها الجميع دون استثناء.
، الداخلية المصرية: الخدمات المقدَّمة من السعودية لضيوف الرحمن غير مستغربة ،
المصدر : الخليج 365
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