- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد أن سفارة المملكة في بروكسل أنهت إصدار (3292) تأشيرة حج لهذا العام 1440هـ لحجاج مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وبجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل انتقالهم من بلدانهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
وقال في تصريح له اليوم إن سفارة المملكة في بلجيكا قامت بالعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز المعاملات الخاصة بالحجاج من مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ لتيسير أدائهم لهذه الفريضة، مشيراً إلى أن مختلف قطاعات الدولة تعمل على مدار الساعة من أجل أداء هذه المهمة العظيمة التي تتشرف بها المملكة.
ودعا السفير الأحمد في تصريحه الحجاج للتقيد بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم وأمنهم، راجياً من العلي القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 08:14 PM
الأحمد يدعوهم للتقيد بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم وأمنهم
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد أن سفارة المملكة في بروكسل أنهت إصدار (3292) تأشيرة حج لهذا العام 1440هـ لحجاج مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وبجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل انتقالهم من بلدانهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
وقال في تصريح له اليوم إن سفارة المملكة في بلجيكا قامت بالعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز المعاملات الخاصة بالحجاج من مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ لتيسير أدائهم لهذه الفريضة، مشيراً إلى أن مختلف قطاعات الدولة تعمل على مدار الساعة من أجل أداء هذه المهمة العظيمة التي تتشرف بها المملكة.
ودعا السفير الأحمد في تصريحه الحجاج للتقيد بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم وأمنهم، راجياً من العلي القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم.
، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. سفارة السعودية ببلجيكا تصدر 3292 تأشيرة حج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. سفارة السعودية ببلجيكا تصدر 3292 تأشيرة حج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.