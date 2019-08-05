محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين شاكر الذيابي عضواً في لجنة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وسبق للذيابي العمل مديراً للإعلام والاتصال للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. 05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 08:19 PM Advertisements "الآسيوي": تعيين "الذيابي" عضواً في لجنة الإعلام والاتصال "الآسيوي": تعيين "الذيابي" عضواً في لجنة الإعلام والاتصال أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين شاكر الذيابي عضواً في لجنة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وسبق للذيابي العمل مديراً للإعلام والاتصال للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. الكلمات المفتاحية ، "الآسيوي": تعيين "الذيابي" عضواً في لجنة الإعلام والاتصال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الآسيوي": تعيين "الذيابي" عضواً في لجنة الإعلام والاتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.