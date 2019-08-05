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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن موقع "مكاني" الخاص ببيع التذاكر، نفاد تذاكر "الدرجة الموحدة" في مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام مساء غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وأشار الموقع إلى أن التذاكر المتبقية للبيع هي "الذهبية" و"الفضية".
وقال:" تبقى 276 تذكرة ذهبية و179 تذكرة فضية مع تبقي 9 ساعات متبقية على انتهاء الشراء".
رسمياً.. نفاد "التذاكر الموحدة" لمباراة الأهلي والهلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-05
أعلن موقع "مكاني" الخاص ببيع التذاكر، نفاد تذاكر "الدرجة الموحدة" في مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام مساء غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وأشار الموقع إلى أن التذاكر المتبقية للبيع هي "الذهبية" و"الفضية".
وقال:" تبقى 276 تذكرة ذهبية و179 تذكرة فضية مع تبقي 9 ساعات متبقية على انتهاء الشراء".
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
07:03 PM
أعلن موقع "مكاني" الخاص ببيع التذاكر، نفاد تذاكر "الدرجة الموحدة" في مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام مساء غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وأشار الموقع إلى أن التذاكر المتبقية للبيع هي "الذهبية" و"الفضية".
وقال:" تبقى 276 تذكرة ذهبية و179 تذكرة فضية مع تبقي 9 ساعات متبقية على انتهاء الشراء".
، رسمياً.. نفاد "التذاكر الموحدة" لمباراة الأهلي والهلال ،
المصدر : الخليج 365
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