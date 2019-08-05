استمرار تسجيل اختبار القدرات العامة 1440 لطلاب الثانوية العامة بالسعودية عبر المركز الوطني للقياس...

أخبار تسجيل اختبار القدرات 1440، تحديث دوري ومستمر مكثف لكافة أخبار المملكة السعودية، حيث اعلان المركز الوطني للقياس والتقويم، عن تلقي طلبات الطلاب والطالبات من الحاصلين على الشهادة الثانوية بالمملكة السعودية، للتسجيل في اختبار القدرات العامة، ونعرض لكم نبذة تعريفية عن اختبار القدرات العامة، ومموعد التسجيل ورابط قياس للتسجيل، تسجيل اختبار القدرات العامة.

ويعد اختبار القدرات العامة واحد من الإختبارات الهامة التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقوي بالمملكة السعودية.

اختبار القدرات العامة

اختبار القدرات العامة، أحد الإختبارات التي يتم تطبيقها للقبول الموحد بالكليات والجامعات السعودية، ويتم التقديم والتسجيل في اختبار القدرات العامة لكل من الطلاب والطالبات على حد سواء، لكلا من حاملي الشهادة السعودية أو من خارج السعودية، بالإضافة إلى الإختبار التحصيلي واختبارات القبول، ويشتمل اختبار القدرات العامة على 5 اختبارات تتمثل في الآتي:

3 اختبارات ورقية و اختباران محوسب.

4 اختبارات ورقية و اختبار محوسب.

وفي اطار اتجاه المركز الوطني للقياس والتقويم، وحرصا منه على جعل جميع الإختبارات موسبية، فقد تقرر اعلان موعد التسجيل لاختبارات القدرات العامة لطلاب المرحلة الثانوية كما يلي:

اليوم التاريخ الفئة السن الاثنين 22/ 7/ 2019 الصف الثالث الثانوي مواليد 1/1/ 1424 وما قبلها الاثنين 29/ 7/ 2019 الصف الثالث الثانوي مواليد 1/ 1/ 1424 وما قبلها الاثنين 5/ 8/ 2019 بقية الطلاب والطالبات

أهداف اختبار القدرات العامة

بهدف اختبار القدرات العامة إلى قياسقدرة الطلاب في المواد الثقافية اللغة العربية والرياضيات، وهو أحد الإختبارات الإلزامية الإجبارية للقبول في الجامعات السعودية، وتقوم كل جامعة باشتراط درجة معينة من القدرات، ويتم تطبيقه من قبل المجلس الأعلى للتعليم العالي، ويتم تحصيل 100 ريال للإختبار الواحد، وعند التسجيل المتأخر يتم تحصيل 150 ريال.

كما يهدف اختبار القدرات العامة إلى تقييم القدرات العامة لدى الطالب ومدى توافر المهارات وميوله واتجاهاته الدراسية، وقد تم تطبيق أول اختبار لقياس القدرات العامة للطالبة في عام 1424هـ

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رابط تسجيل اختبار القدرات العامة

يتم التسجيل لاختبار القدرات العامة من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمركز الوطني للقياس من هنا.

موعد التسجيل لاختبار القدرات العامة

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن موعد تسجيل الكلاب والطالبات لاختبار القدرات العامة وفق المواعيد التالية

الفترة الأولى ورقي للذكور يبدأ التسجيل بتاريخ 22/ 7/ 2019 وحتى 1/ 9/ 2019، على أن تعقد الإختبارات في 4/ 10/ 2019 وحتى 12/ 10/ 2019.

يبدأ التسجيل بتاريخ 22/ 7/ 2019 وحتى 1/ 9/ 2019، على أن تعقد الإختبارات في 4/ 10/ 2019 وحتى 12/ 10/ 2019. الفترة الثانية ورقي للذكور من تاريخ 22/ 7/ 2019 وحتى تاريخ 19/ 1، 2020، على أن تعقد الإختبارات 28/ 2/ 2020 وحتى 7/ 3/ 2020.

من تاريخ 22/ 7/ 2019 وحتى تاريخ 19/ 1، 2020، على أن تعقد الإختبارات 28/ 2/ 2020 وحتى 7/ 3/ 2020. طوال العام محوسب باللغة العربية والإنجليزية للبنين والبنات طوال العام.

محوسب باللغة العربية والإنجليزية للبنين والبنات طوال العام. الفترة الأولى ورقي للبنات يبدأ التسجيل من تاريخ 29/ 7/ 2019 وحتى 1/ 9/ 2019، على أن يعقد الإختبار من 4/ 10/ 2019 وحتى 12/ 10/ 2019.

يبدأ التسجيل من تاريخ 29/ 7/ 2019 وحتى 1/ 9/ 2019، على أن يعقد الإختبار من 4/ 10/ 2019 وحتى 12/ 10/ 2019. الفترة الثانية ورقي للبنات يبدأ التسجيل من 29/ 7/ 2019 وحتى 19/ 1/ 2020، على أن يعقد الإختبار في 28/ 2/ 2020 وحتى 7/ 3/ 2020.

تحديث: تتواصل عمليات التسجيل على رابط قياس لاختبارات القدرات العامة.