شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة قبلية مباغتة ضد الحوثيين في صنعاء وإعلان (البيان رقم1) وهذه أولى (الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر محلية، بمديرية بني مطر، محافظة صنعاء، اليوم الاثنين، أن عدد من مشائخ و وجهاء المديرية اشعلوا أولى شرارة للانتفاضة الشعبية ضد مليشيا الحوثي، بثلاث وقفات احتجاجية.

وأوضحت المصادر في تصريح الى " المشهد اليمني " أن الوقفات الثلاث طالبت بإيقاف السطو على الأراضي من قبل عصابة تابعة لمليشيا الحوثي.

ودعت الوقفات الى رفع المظالم عن أبناء المنطقة بعد قيام عصابة تابعة للمليشيا بالسطو على أراضي وممتلكات أبناء بني مطر من خلال تمرير صفقات بيع وشراء لأملاك الغير بوثائق مزورة.

واشاروا الى أن أعمالهم التعسفية مثبتة لدى المحاكم والنيابات، وبمعاونة مسؤولين يستغلون مناصبهم للنفوذ وتسخيرها في حماية عصابات تزوير أراضي وممتلكات المواطنين، مستخدمين القوة بشكل متكرر في تحدٍ واضح لكافة أجهزة وسلطات الدولة.

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وناشد بيان، صادر عن الوقفة، اطلع عليه " المشهد اليمني " الجهات المعنية والقانونية والقضائية والحقوقية المحلية والدولية الى إيقاف هذه العصابة والقاء القبض على عناصرها وكل من يتعاون معهم وإحالتهم الى المحاكمة العادلة، والقضاء على بؤر الفساد ومنافذ الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم في الدعم والتعاون مع هذه العصابة وأمثالها، للاستحواذ على ممتلكات الغير والتصرف بها دون وجه حق، والتي تؤدي الى إثارة الفتنة واقلاق السكينة العامة وتؤجج الصراع والفوضى وتسيئ الى هيبة الأمن والدولة ما لم يتم ايقافها والحد منها.

وطالب البيان عصابة المليشيا بإطلاق جميع السجناء من المواطنين الابرياء الذين تم الزج بهم في السجون دون أي ذنب أو مبرر قانوني من قبل هذه العصابة التي قامت ببيع أكثر من (2400) لبنة وغيرها من الأراضي بوثائق وبصائر مزورة والتصرف بها دون علم المالكين واصحاب الحق والثابتين على ممتلكاتهم، الذين اصبحوا ضحايا لأعمال وتصرفات هذه العصابة.

جدير بالذكر أن ملف ناهبي الاراضي والبيوت بصنعاء العاصمة والمحافظة، و برعاية المليشيا ونافذيها ظهر للعلن بزخم كبير خلال الآونة الاخيرة.