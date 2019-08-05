مرسوم ملكي بتعديل سن التقاعد للمرأة إلى هذا العمر

صدور مرسوم ملكي بإجراء تعديل على نظام التأمينات الاجتماعية، يقضي برفع سن التقاعد للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص إلى 60 عاماً أسوةً بالرجل، والذي بدأ تنفيذه اعتبار من الجمعة 1/12/1440.‎ وفقا لما أكدته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ورأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هذا التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية يحقق المساواة بين الجنسين، ويسهم في تقوية مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأوضحت أن نظام التأمينات الاجتماعية كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعدي بمجرد بلوغها عمر الـ55 عاماً، ما أدى لإضعاف مشاركة المرأة في سوق العمل، لأن بعض أصحاب العمل يعمدون إلى استبعاد المرأة وإحالتها للتقاعد بمجرد بلوغها سن الـ55 عاما.