صدور مرسوم ملكي بإجراء تعديل على نظام التأمينات الاجتماعية، يقضي برفع سن التقاعد للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص إلى 60 عاماً أسوةً بالرجل، والذي بدأ تنفيذه اعتبار من الجمعة 1/12/1440. وفقا لما أكدته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ورأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هذا التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية يحقق المساواة بين الجنسين، ويسهم في تقوية مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضحت أن نظام التأمينات الاجتماعية كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعدي بمجرد بلوغها عمر الـ55 عاماً، ما أدى لإضعاف مشاركة المرأة في سوق العمل، لأن بعض أصحاب العمل يعمدون إلى استبعاد المرأة وإحالتها للتقاعد بمجرد بلوغها سن الـ55 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسوم ملكي بتعديل سن التقاعد للمرأة إلى هذا العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.