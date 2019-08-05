التحالف يسقط طائرات مسيّرة أطلقها الحوثي باتجاه مطارات مدنية بالمملكة

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة. وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طياّر (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة. وأوضح العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن، بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم (داعش الإرهابي).

وأشار العقيد المالكي، إلى أن وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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