درجة الحرارة تلامس الـ50.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال موسم الحج

كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ.

وأوضح الثقفي خلال المؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد) بمقر الهيئة بجدة، أن التوقعات تشير إلى درجات حرارة عظمى تلامس الـ50 درجة مئوية في بعض الأيام، كما أن الرطوبة قد تصل إلى 85% مما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات.

وأشار إلى وجود احتمالات بتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة والمشاعر، مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خاصة في فترات ما بعد الظهيرة وساعات المساء تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر خطتها لموسم الحج، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة، رصد التوقعات الجوية، وكذلك أعمال التفتيش البيئي والتي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها.