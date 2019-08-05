البنك الدولي يسلّط الضوء على انخفاض متوسط الإنجاب في السعودية

أكَّد تقرير صادر عن البنك الدولي، انخفاض متوسط إنجاب المرأة السعودية، مؤخرًا، من سبعة أطفال إلى اثنين.

وتناول التقرير انخفاض معدل الإنجاب في عدد من الدول عمومًا، من بينها المملكة العربية السعودية بين عامي 1965 و2017؛ ليظهر نزول متوسط إنجاب المرأة من سبعة أطفال إلى الاكتفاء بطفلين.

ويأتي تقرير البنك الدولي؛ تزامنًا مع رؤية المملكة 2030، التي تواكب تغيرات كبيرة في تنمية وتحسين جودة الحياة في المجتمع السعودي بمختلف مجالاته، بما فيها العناية الفائقة بصحة المرأة والطفل، تركيزًا على تنشئة جيل سليم من الأمراض، يحصل على الرعاية الكافية قبل التركيز على عدد الأبناء.

ويعود ذلك أيضًا إلى زيادة وعي الأمهات بضرر كثرة الإنجاب على صحتهن، بجانب انخراط المرأة في سوق العمل بشكل أكبر من السابق، مع تغيّر المفاهيم التي كانت سائدة عند بعض النساء بالمجتمع السعودي؛ كمقولة (إن كثرة الإنجاب تحد من طلاق المرأة).

وعزَّز من انخفاض متوسط إنجاب المرأة السعودية في الفترة الأخيرة من سبعة أطفال إلى اثنين، التوجه السائد في المملكة نحو المساكن الصغيرة كالشقق بدلًا من البيوت الكبيرة، وسط نشاط كبيرة لوزارة الإسكان في توفير المسكن الملائم لكل المواطنين السعوديين، خاصة من خلال المشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها من قبل الوزارة، وأنجحها برنامج «سكني».