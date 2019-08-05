«تطوير مكة» تبدأ بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ للحجاج المستهدف نقلهم بالقطار، وذلك بإدخال قوائمهم المعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، إنّ عدد الحجاج المستهدف نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة يبلغون 360 ألف حاج، تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار حسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم حجاج الداخل، ومؤسسة جنوب آسيا، والدول العربية، وتركيا، وأوروبا، وأمريكا.

من جهته، أكّد الناطق باسم الهيئة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أنَّ الهيئة اتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثالث على التوالي؛ بهدف تنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها، وسرعة الحصول عليها متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الراغبة بالحصول على تذاكر القطار، مشيرًا إلى أنّ البرنامج الإلكتروني سيمنع بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة.

وأضاف أنّ أسعار التذاكر ستطرح بسعر 250 ريالًا لجميع تذاكر محطات قطار المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تذاكر أخرى تُباع خلال أيام التشريق بسعر 50 ريالًا.

يُذكر أنَّ قطار المشاعر المقدسة سينقل خلال حج هذا العام أكثر من مليوني حاج؛ ابتداءً من يوم التروية وحتى نهاية أيام التشريق.