وصول 1.6 مليون حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية؛ منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس، مليونًا و687 ألفًا و226 حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونًا و579 ألفًا و534 حاجًا، فيما قَدِمَ عن طريق البر 90 ألفًا و776 حاجًا، وعبر البحر 16 ألفًا و916 حاجًا، وذلك بزيادة 117 ألفًا و176 حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبًا.

وتواصل الجهات ذات الصلة دورها في خدمة ضيوف الرحمن؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة التابعة لها، تواصل تقديم الخِدْمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، إن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخِدْمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الثالث من ذي الحجة؛ بلغ 243 ألفًا و483 حاجًّا وحاجة؛ حيث تم إجراء 17 عملية قلب مفتوح، و387 عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت ألف و164 عملية غسيل كلوي و62 عملية مناظير، و367 عملية جراحية مختلفة، بإجمالي ألف و997 عملية، فيما دخل ألف و655 حاجًّا وحاجةً إلى المستشفيات، وسُجِّلت ثلاث حالات ولادة.