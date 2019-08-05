بـ5 طائرات.. الهلال الأحمر السعودي يقدم خدمة الإسعاف الجوي للحجاج

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الاثنين، تخصيص خمس طائرات لتقديم خدمة الإسعاف الطائر خلال موسم الحج، ضمن خطة الرعاية الطبية الفائقة للحالات الحرجة والاستجابة السريعة بمشاركة أطقم متخصصة من الأطباء والمسعفين والطيارين والعمليات الجوية والأرضية، بالتعاون مع طيران الأمن والإجلاء الطبي.

وأعلنت هيئة الهلال -في وقت سابق- تخصيص أكثر من 119 فرقة إسعاف متقدمة تغطي نطاقات العاصمة المقدسة والحرم المكي والمشاعر المقدسة، وقالت (في بيانٍ) إن «فرق الإسعاف المتقدمة تُشكِّل أحد أهم الركائز الداعمة لمنظومة العمل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر خلال موسم الحج، التي تدفع بها الهيئة كل عام ضمن خطة الاستعدادات المكثفة الرامية إلى تقديم أرقَى خدمات الإسعاف إلى حجاج بيت الله الحرام».

وتضمُّ فرق العناية الإسعافية المتقدمة 119 فرقةً، منها 12 فرقة في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة، و28 فرقة في نطاق العاصمة المقدسة، و30 فرقة في مشعر منى، و39 فرقة في نطاق المسجد الحرام، إضافةً إلى فريق الدراجات النارية المكون من 38 مختصًّا يستخدمون 16 دراجة نارية للوصول بسرعة إلى المناطق ذات الكثافة الحركية العالية، وتحديدًا في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

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وتقوم مهمة فرق الإسعاف المتقدمة على آلية الوصول السريع إلى مواقع الحالات لتقديم العناية الطبية اللازمة من خلال استخدام سيارات الإسعاف، والدراجات النارية، وعربات الجولف، والفرق الراجلة.

كما خصصت الهيئة فريقًا متكاملًا من الأطباء والاختصاصيين، يضم 56 طبيبًا في عددٍ من التخصصات الطبية. أما فريق المختصين فيضم 94 اختصاصيًّا مزودين بتجهيزات متقدمة وخفيفة الحمل لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لضيوف الرحمن في المواقع ذات الكثافة العالية، مثل مناطق الحرمين الشريفين، وجسر الجمرات، ومحطات قطار المشاعر، وغيرها.

وتُوفِّر الهيئة -بحسب البيان- جميع أشكال الدعم لتقديم أرقى خدمات الإسعاف لزوَّار بيت الله الحرام للمساهمة في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من 125 مركزًا إسعافيًّا وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظف في عددٍ من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية، مدعومة بقرابة 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية؛ كل ذلك سعيًا إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.