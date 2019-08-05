إنقاذ حاج تركي من جلطة قلبية حادة داهمته بالمسجد الحرام

نجح فريق طبي من وزارة الصحة، في إجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لحاج من الجنسية التركية، بعد أن داهمته جلطة قلبية حادة وهو في الحرم المكي الشريف.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة، عبر خدمة الخط الساخن من مستشفى أجياد كحالة «إنقاذ حياة»، وعلى الفور جرى نقله واستقبال الحالة في الطوارئ، وإدخاله مباشرة إلى قسم القسطرة القلبية.

وقام الفريق الطبي بعمل القسطرة على وجه السرعة، التي أظهرت وجود انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل من القلب، وهو المسئول عن 70% من تروية عضلة القلب، ما استلزم سرعة تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي، وكانت النتيجة إيجابية جدًا وتحسنت حالته.

كما جرى إخضاع الحاج التركي لبرنامج خاص لإزالة التحسس من أحد أدوية سيولة الدم، بعد ظهور حساسية منه، وجرى ذلك بنجاح؛ حيث استجاب للعلاج بشكل ممتاز، والآن الحالة مستقرة تمامًا من الناحية الطبية، ما سيجعل الحاج قادرًا على العودة لإكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

ووفَّرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جميع الإمكانات لضيوف الرحمن؛ لتسهيل أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًّا، وإمكانات كبيرة بدعم غير محدود من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة، وتحقيقًا للرؤية الطموحة.