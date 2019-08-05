الموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية

وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.
وقدمت المؤسسة شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين.
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