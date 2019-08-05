

مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

عقدت كلية نايف للأمن الوطني بالمعسكر الكشفي في مشعر عرفات أمس، ورشة عمل بعنوان "الوعي الأمني للقادة الكشفيين" شارك فيها قادة الكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية

وتضمنت الورشة خمسة محاور تناولت الشراكة بين أمن الدولة وجمعية الكشافة، ودور القائد الكشفي في تعزيز الأمن الفكري لأفراد الكشافة ، والحس الأمني ، ومهددات الأمن الوطني ، والبلاغات الأمنية وآلية التعامل معها.

وشارك في إدارة الورشة المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، والعقيد سلطان المعمر من مركز البلاغات الأمنية، والرائد ماضي السبيعي من كلية نايف للأمن الوطني، والدكتور عثمان الصديقي من الإدارة العامة لمكافحة التطرف بأمن الدولة.

// انتهى //

19:12ت م

0255



مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسعقدت كلية نايف للأمن الوطني بالمعسكر الكشفي في مشعر عرفات أمس، ورشة عمل بعنوان "الوعي الأمني للقادة الكشفيين" شارك فيها قادة الكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وتضمنت الورشة خمسة محاور تناولت الشراكة بين أمن الدولة وجمعية الكشافة، ودور القائد الكشفي في تعزيز الأمن الفكري لأفراد الكشافة ، والحس الأمني ، ومهددات الأمن الوطني ، والبلاغات الأمنية وآلية التعامل معها.وشارك في إدارة الورشة المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، والعقيد سلطان المعمر من مركز البلاغات الأمنية، والرائد ماضي السبيعي من كلية نايف للأمن الوطني، والدكتور عثمان الصديقي من الإدارة العامة لمكافحة التطرف بأمن الدولة.// انتهى //19:12ت م0255

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / ورشة عمل للقادة الكشفيين المشاركين في خدمة الحجاج عن "الوعي الأمني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.