حج / حاج سوري يثمن للمملكة رقي الخدمات الصحية المقدمة للحجاج



الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

أنقذ المولى عز وجل، ثم التدخل السريع من قبل فريق طبي تابع لوزارة الصحة حياة حاج سوري من أزمة قلبية تعرض لها بعد وصوله إلى المسجد الحرام.

وعبر الحاج نادر فوزي الصياد عن سعادته بعد نجاح العملية قائلاً: " أبلغ من العمر 57 عاماً، وأنوي بعون الله وتوفيقه أداء فريضة الحج، إلا أني بعد الفراغ من أداء العمرة تعرضت للإجهاد وضيق التنفس، وعلى الفور تم نقلي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة حيث تبين تعرضي لازمة قلبية وأجريت لي على الفور عملية قسطرة قلبية، وحالياً استعد لمغادرة المدينة بعد تماثلي للشفاء".

وأضاف: " كان التعامل مع حالتي سريع جداً فور علم الكوادر الطبية بمعاناتي من أزمة قلبية، لم تكن هناك إجراءات معقدة، فور دخولي للمدينة تم فحص حالتي وتشخيصها وإجراء العملية إضافة للتعامل الراقي والرعاية الكبيرة والمستمرة لحالتي منذ دخولي للمدينة للحظة استعدادي لمغادرتها متماثلاً للشفاء".

واختتم بالدعاء بأن يديم الله جل وعلا على المملكة أمنها ورخائها، لاسيما وأنها تقدم الكثير للإسلام والمسلمين، مثمناً للفريق الطبي ولوزارة الصحة جهودهم المبذولة لخدمة للحجاج، وباقي الجهات التي تبذل الكثير من الجهود لتقديم الخدمات والتسهيلات كافة لضيوف الرحمن .

// انتهى //

19:10ت م

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