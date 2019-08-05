باريس سان جيرمان يعاقب نيمار بريال مدريد

يتجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى معاقبة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا بإجباره على الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد موسمين فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الصيف قبل الماضي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن إدارة باريس سان جيرمان ترفض فكرة عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة في الصيف الحالي، أيا كانت العروض التي سيقدمها النادي الكتالوني.

وترى إدارة النادي الباريسي أن رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة بعد موسمين فقط من انتقاله إلى النادي الفرنسي تعتبر ضربة قوية لمشروعه الذي يهدف إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني.

وترفض الإدارة الباريسية فكرة الاستغناء عن النجم البرازيلي في الصيف الحالي، ولكنها تتجه لمعاقبته بإجباره على الانتقال إلى ريال مدريد في حالة إصراره على الرحيل.

وستخير إدارة باريس سان جيرمان اللاعب بين البقاء في صفوف الفريق الفرنسي أو الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم نادي ريال مدريد بالتعاقد مع نيمار منذ الصيف الماضي، لا سيما بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد أبدى إعجابه بالنجم البرازيلي، ولكنه رفض الحديث عنه باعتباره لاعبا لفريق آخر في الوقت الحالي.