وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بوبا للتأمين

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– موظف ضمان الجودة وذكاء التسعير (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الهندسة الصناعية، الاقتصاد، العلوم الاكتوارية).

– مدير ضمان الجودة وذكاء التسعير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات، العلوم الاكتوارية، المالية، الاقتصاد).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).