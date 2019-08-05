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2019-08-05 شاهد.. لحظة الانفجار قرب معهد الأورام في مصر متابعات الخليج 365 - متابعة وثّقت كاميرات المراقبة لحظة انفجار مركبة بالقرب من معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة؛ ما تسبّب في مقتل 20 وإصابة 42. Advertisements وقالت الداخلية المصرية إن السيارة التي اصطدمت بمعهد الأورام كانت تنقل متفجرات، وكان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لشنّ عمليات إرهابية لكنها انفجرت في الحادث المروع. وحمّلت الداخلية حركة حسم الإرهابية مسؤولية الحادث.









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