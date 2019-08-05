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مصر: حركة حسم الإخوانية مسؤولة عن انفجار معهد الأورام
متابعات الخليج 365 - متابعة
حمّلت وزارة الداخلية المصرية حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مسؤولية التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام بمنطقة القصر العيني في العاصمة المصرية.
وأسفر الحادث عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 42 آخرين منهم 3 إصابات حالتهم حرجة.
وأضافت الداخلية المصرية أن السيارة التي اصطدمت بمعهد الأورام كانت تنقل متفجرات، وكان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لشنّ عمليات إرهابية، لكنها انفجرت في الحادث المروع.
وأفادت الداخلية المصرية أن السيارة سُرقت من محافظة المنوفية، شمال مصر، قبل عدة أشهر.
وفي أول تعليق له أكّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية عازمة على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.
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