الان تتابع وزير النقل يستقبل أول الوفود القادمة على قطار الحرمين السريع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أجرى وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الإثنين، جولة تفقدية ميدانية بمحافظة جدة مرورًا بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، رافقه فيها رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، وكل من وكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق

المهندس طارق الشامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومستشار الوزير المشرف العام على

التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة الأستاذ ياسر المسفر ، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس

خالد سباح العتيبي، ومدير عام الصيانة عمر قربان.

وتأتي هذه الجولة حرصًا منه للتأكد من سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل المصاعب التي قد تواجههم خلال تنقلاتهم.

وتفقد “العامودي” خلال جولته التي ابتدأت من نقطة الضبط الأمني بمركز الإيواء ومتابعة جهود الهيئة العامة للنقل التي تقوم بالتأكد من مرور وسلامة تصاريح الباصات و الحافلات. واطلع على جهود الوزارة من مشاريع الطرق والمسارات وأبرز تحضيرات وأعمال وزارة النقل لموسم الحج، والتي شملت عمليات الفحص والتقييم لما يقارب 926 جسرًا، وصيانة 108 جسور واستبدلت فواصل التمدد لـ52 جسرًا، و وقيام وزارة النقل بعمليات إصلاح الكاميرات الرئيسية والبلاطات والحواجز الخرسانية والمناطق المتضررة نتيجة التشققات، كما قامت بإصلاح الطبقات الإسفلتية في عدد من الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.

وزار الوزير قطار المشاعر المقدسة ويرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار بن

خالد المالك.

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واستمع إلى شرح خطة النقل التي قدمها المهندس موسى الزهراني، واطلع على سير الأعمال والخدمات المقدمة

والمقطورات وجاهزية المحطات، وشملت زيارته قطار الحرمين السريع للإطلاع على سير الأعمال.

كما استقبل “العامودي”، أولى وفود الحجاج القادمين على متن القطار لموسم الحج لعام 1440هـ، وتقديم هدايا رمزية

لهم حفاوة بقدومهم إلى أراضي العاصمة المقدسة، مؤكدًا جاهزية الطرق وخدمات النقل بوجه عام، موضحًا أن الاستعدادات بدأت مبكرًا عبر فرق العمل في الوزارة والهيئة العامة للنقل، وبالشراكة الناجحة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف أن وزارة النقل هي الجهة القائمة على تنفيذ طرق منطقة المشاعر المقدسة وصيانتها، واختتم العامودي حديثه بتقديم الشكر إلى زملائه في الهيئة العامة للنقل، وشركة “سار”، ومشروع قطار الحرمين السريع لما يقدمون من جهود ملموسة في

سبيل تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أعلى مستويات الخدمة وأفضلها لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

يذكر أن قطار الحرمين السريع يبلغ طوله 450 كيلومترًا، ويستهدف نقل 158,000 حاجًا، حيث إن الرحلات الأسبوعية تبلغ حوالي 64 رحلة، أما قطار المشاعر المقدسة فيبلغ طوله 20 كيلومترًا، ويستهدف نقل 360,000 حاجًا داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، وتفوق الرحلات الأسبوعية أكثر من ألفي رحلة.