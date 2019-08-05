“الغذاء والدواء” تُغلق 10 منشآت وتُتلف 28 طن مواد غذائية بالعاصمة المقدسة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، المفتشين جولاتهم التفتيشية للرقابة على مطابخ ومطاعم إعاشة الحجاج في مكة المكرمة، بهدف متابعة آلية سير العمل، وإجراءات رصد المخالفات وتحديد الإجراءات التصحيحية، مطلعًا على الإجراءات المتبعة من قبل مفتشي الهيئة على مداخل مكة المكرمة.

وأوضحت “الغذاء والدواء”، أن المنشآت الغذائية ومطابخ الإعاشة التي تمت زيارتها بلغت 951 منشأة غذائية شملت مطابخ الإعاشة ومطاعم الوجبات السريعة والمستودعات، بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، أغلقت خلالها 10 منشآت غذائية، لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، ورُصدت 1384 مخالفة صحية وفنية، وإتلاف 28 طن و3347 لترًا من المواد الغذائية.

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والتقى “الجضعي” بمفتشي الهيئة في مكة المكرمة، وناقش معهم آلية العمل وإجراءات التفتيش والرقابة الصحية والجولات اليومية على مطابخ ومطاعم الإعاشة والمنشآت الغذائية، والتنسيق مع اللجان المشاركة من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

كما التقى خلال جولته التفقدية لعمل مفتشي الهيئة بنقاط التفتيش لمداخل مكة المكرمة، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، العميد عبدالعزيز الحمّاد، بمركز نقطة تفتيش مدخل الشميسي، وناقش خلال اللقاء أوجه التعاون بين الجهتين، في الرقابة على مركبات نقل الأغذية.

وستستمر الهيئة العامة للغذاء والدواء بتنفيذ عملها الرقابي في منطقة مكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام بالرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية ومطابخ الإعاشة، للتأكد من سلامة وصحة غذاء ضيوف الرحمن.