شكرا لقرائتكم خبر عن العامودي يستقبل أول وفود ضيوف الرحمن القادمين عبر قطار الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

استكمالاً لجولاته التفقدية لمرافق منظومة النقل تأهباً لموسم الحج 1440، نفذ وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي صباح اليوم (الاثنين) جولة ميدانية تفقدية بمحافظة جدة مروراً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، رافقه فيها رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، وكل من وكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد سباح العتيبي، ومدير عام الصيانة عمر قربان.

وتأتي هذه الجولة حرصاً من وزير النقل للتأكد من سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل المصاعب التي قد تواجههم خلال تنقلاتهم.

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وبدأت جولة العامودي من نقطة الضبط الأمني بمركز الإيواء لمتابعة جهود الهيئة العامة للنقل التي تقوم بالتأكد من مرور وسلامة تصاريح الباصات والحافلات، واطلع على جهود الوزارة من مشاريع الطرق والمسارات وأبرز تحضيرات وأعمال وزارة النقل لموسم الحج، التي شملت عمليات الفحص والتقييم لنحو 926 جسراً، وصيانة 108 جسور، واستبدال فواصل التمدد لـ52 جسراً، وقيام وزارة النقل بعمليات إصلاح الكاميرات الرئيسية والبلاطات والحواجز الخرسانية والمناطق المتضررة نتيجة التشققات، كما قامت بإصلاح الطبقات الإسفلتية في عدد من الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.

وزار العامودي قطار المشاعر، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك، واستمع لشرح خطة النقل التي قدمها المهندس موسى الزهراني، واطلع على سير الأعمال والخدمات المقدمة والمقطورات وجاهزية المحطات، وشملت زيارته قطار الحرمين السريع للاطلاع على سير الأعمال، كما استقبل العامودي وهنأ أول وفود الحجاج القادمين على متن القطار لموسم الحج لعام 1440، وقدم هدايا رمزية لهم حفاوة بقدومهم إلى أراضي العاصمة المقدسة.

وأكد جاهزية الطرق وخدمات النقل بوجه عام، موضحاً أن الاستعدادات بدأت مبكراً عبر فرق العمل في الوزارة والهيئة العامة للنقل، وبالشراكة الناجحة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأضاف أن وزارة النقل هي الجهة القائمة على تنفيذ طرق منطقة المشاعر المقدسة وصيانتها، واختتم العامودي حديثه بتقديم الشكر إلى زملائه في الهيئة العامة للنقل، وشركة «سار»، ومشروع قطار الحرمين السريع لما يقدمون من جهود ملموسة في سبيل تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أعلى مستويات الخدمة وأفضلها لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

يذكر أن مسار قطار الحرمين السريع يبلغ طوله 450 كيلومتراً، ويستهدف نقل 158.000 حاج، حيث إن الرحلات الأسبوعية تبلغ نحو 64 رحلة، أما قطار المشاعر المقدسة فيبلغ طول مساره 20 كيلومتراً، ويستهدف نقل 360.000 حاج داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، وعدد الرحلات الأسبوعية أكثر من 2000 رحلة.