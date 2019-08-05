شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع»: فتح بوابة القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

​أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية التي تمنح خريجيها رتبتي (وكيل رقيب، وعريف) وكذلك الابتعاث الخارجي للقوات البحرية لخريجي التخصصات الفنية من حملة درجة (البكالوريوس والدبلوم) والثانوية العامة اعتباراً من يوم اليوم (الاثنين) 4 ذي الحجة الجاري.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa للإطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول.