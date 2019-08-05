السعودية | السعودية تدين الحادث الإرهابي في القاهرة

شكرا لقرائتكم السعودية تدين الحادث الإرهابي في القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، قدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

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وأكد المصدر في ختام تصريحه وقوف المملكة وتضامنها مع مصر في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أوضحت اليوم الاثنين أن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا. وأصيب 47 شخصاً أيضاً في الانفجار الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة.

وأكدت الوزارة في بيان "أن حركة حسم"، الذراع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، قامت بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".