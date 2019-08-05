، "السديس" لإعلاميي الدول الإسلامية: جهود المملكة لخدمة الحجاج لا ينكرها إلا جاحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: السعودية تعد نموذجاً لتحقيق الوسطية والاعتدال

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن جهود المملكة في العناية بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن لا ينكرها إلا جاحد، مشيراً إلى أنها تعد نموذجاً لتحقيق الوسطية والاعتدال.

وقال "السديس" خلال لقائه وفداً من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين من عدد من الدول العربية والإسلامية بعد وقوفهم على الخدمات والمشاريع الموجودة في الحرم المكي الشريف، إن الرئاسة ورجالاتها على أتم الاستعداد لاستقبال طلائع ضيوف الرحمن لموسم حج العام الحالي 1440هـ، عبر منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاها الله.

وأشار إلى أن الرئاسة تسعى خلالها للارتقاء بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والتي سخرت لها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الطاقات والإمكانات.

وأضاف أن "المملكة تعد نموذجاً لتحقيق الوسطية والاعتدال، منوهاً على دور وسائل الإعلام كافة في العمل على توعية المسلمين بالحرص على أمانة الكلمة وطرح الرسائل الإيجابية والبعد عن التشويه، وأنكم أيها الإعلاميون منوطون بأعمال جليلة، وأن على عاتقكم مسؤولية عظيمة وهي نقل ما ترونه على أرض الواقع من خدمات تقدمها المملكة العربية السعودية خدمة لضيوف بيت الله العتيق، وأن التوظيف الأمثل للإعلام يضمن وحدة وتماسك الأمة والرفع من وعي الشعوب الإسلامية وارتقاءها، ونشر مبدأ التسامح والوسطية والاعتدال".

وأشار "السديس" إلى أن المملكة تستمر للعام الثاني على التوالي لترجمة خطبة عرفة إلى ست لغات، لكي تصل رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع، وسخرت المملكة كل الإمكانات لاستقبال وفود الرحمن الذين أتوا من كل فج عميق، واستطاعت بفضل الله وكرمه أن تحصل على العالمية في إدارة الحشود، ودولتنا رعاها الله لا نتنظر جزاء ولا شكوراً من أحد فقد شرفها الله بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وتقدم كافة خدماتها لوجه الله الكريم.

وأكد الرئيس العام على أهمية الخطاب الإسلامي الوسطي بالتعايش والسلم والاستقرار الأمني، والوقفة الحازمة ضد التطرف والإرهاب، مشدداً على ضرورة وأهمية فهم الدين الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال الذي هو منطلق من هذا المكان الحرمين الشريفين.

واختتم بقوله: "نسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشرفين وسمو ولي عهده لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين وأن يحفظ الحرمين الشرفين من كل ذي شر وأن يسهل على الحجاج أداء مناسكهم في أمن وأمان وطمأنينة".