تعيين 10 آلاف خريج على وظائف تعليمية بقرار من وزارة التعليم السعودية

بقرار من وزارة التعليم بتعيين عدد 10028 خريجاً وخريجة، يتضمن 10007 على الوظائف التعليمية بالمستوى الرابع، وعدد 21 محضر مختبر على الوظائف التعليمية بالمستوى الثانى، وذلك اعتباراً من تاريخ استلامهم العمل، بحيث لا تسبق المباشرة تاريخ 17/12/1440 هجرياً.

قرار التعيين للمرشحين للوظائف التعليمية

– يجب على المرشحين للوظائف التوجه إلى إدارات التعليم فى القطاعات المختلفة، وذلك وفق احتياج الإدارات، وحسب المواظنة فى القطاعات وفقاً للمرحلة والمؤهل.

– التأكيد على المرشحين للوظائف بأنه لاعتماد التعيين فإنه يلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية وأوراق التعيين للإدارات التعليمية، وأكد القرار على أن عدم تسليم كشف اللياقة الطبية يعتبر عدولاً من المرشح عن الوظيفة التعليمية.

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– نص القرار على “فترة التجربة” على المرشحين والتى تبلغ عامين، وضرورة تطبيق الإدارات التعليمية لفترة التجربة، وذلك بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية.

– التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة دورات تطوير مهنى، ودورات تدريبية للمرشحين الجدد داخل كل إدارة تعليمية، ومن أهم تلك الدورات دورة واجبات وحقوق المعلم، وكذلك التعريف باللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

لتحميل كشوف المرشحين للوظائف التعليمية من هنا ، و من هنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السعودية