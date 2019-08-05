

مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

قام وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود بجولة تفقدية على مكاتب الأحوال المدنية المخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة.

واطلع اللواء الجلعود خلال الجولة على سير العمل والآلية المتبعة لاستقبال الواقعات المدنية للحجاج، من قبل مندوبي شركات حجاج الداخل والخارج.

وعقب الجولة رأس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اجتماعاً ضم مسؤولي الأحوال المدنية في مكة المكرمة لمناقشة خطة العمل خلال موسم حج هذا العام.

وأكد اللواء الجلعود خلال الاجتماع على ضرورة تسخير الجهود والامكانات كافة لتقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مشددًا على أهمية توفير كافة الخدمات بالجودة التي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء المستمر بخدمات ضيوف الرحمن في مختلف المجالات واستثمار التقنية المتطورة في ذلك.

// انتهى //

18:31ت م

0247





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / اللواء الجلعود يتفقد مكاتب الأحوال المدنية بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.