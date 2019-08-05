حج / لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة تصدر تقريرها اليومي



المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

أصدرت لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة أمس, تقريراً بعدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة, حيث أظهر التقرير أن 869,852 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة منذ بدء موسم الحج حتى يوم أمس, فيما غادرها خلال الفترة ذاتها 723,049 حاجاً متوجهين إلى مكة المكرمة, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة يوم أمس 146,753 حاجاً.

وأبرز التقرير نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم حيث أظهرت الإحصائية الجنسية الأكثر تواجداً بالمدينة المنورة هي الجنسية البنجلاديشية بواقع 32,218 حاجاً, يليها حجاج باكستان بواقع 18,843 حاجاً, كما بين التقرير أن 666,270 حاجاً قدموا جواً غلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير ممدك بن عبدالعزيز الدولي, في حين وصل 148,196 عبر مركز استقبال الهجرة , فيما وصل 55,386 حاجاً عبر مركز استقبال حجاج البر, وبلغت نسبة الإشغال في دور الإيواء بالمدينة المنورة أمس 42,23% بما يعادل 589 مبنى من إجمالي عدد الفنادق والدور السكنية المصرح لها بإسكان الحجاج والزائرين.

واستعرض التقرير الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن في المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج حيث تمت المعاينة الصحية يوم أمس لـ 7299 حاجاً في المراكز الصحية, فيما استدعت الحالة الصحية لـ 76 حاجاً إلى تنويمهم يوم أمس, كما استفادت 160 حالة أمس من الخدمات الإسعافية التي يقدمها منسوبو ومنسوبات جمعية الهلال الأحمر السعودي للحجاج والزائرين.

يذكر أن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في طيبة الطيبة، تواصل جهودها وفق خطط تشغيلية خاصة بموسم حج هذا العام 1440هـ، راعت فيها تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية في مختلف الإدارات والمحطات والمراكز واللجان التابعة لكل قطاع، بهدف توفير كل ما يحتاجه الحجاج ليؤدون مناسكهم وعباداتهم بيسر وطمأنينة وروحانية، تحقيقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبمتابعة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة, وسمو نائبه، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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18:16ت م

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