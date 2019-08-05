حج / وزير النقل يستقبل أولى الوفود القادمة على قطار الحرمين السريع



جدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

قام معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم, بجولة تفقدية ميدانية بمحافظة جدة مرورًا بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن جولاته التفقدية على مرافق منظومة النقل للتأكد من سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل المصاعب التي قد تواجههم خلال تنقلاتهم.

واستهل معاليه جولته بنقطة الضبط الأمني بمركز الإيواء ومتابعة جهود الهيئة العامة للنقل التي تقوم بالتأكد من مرور وسلامة تصاريح الباصات والحافلات. واطلع على جهود الوزارة من مشاريع الطرق والمسارات وأبرز تحضيرات وأعمال وزارة النقل لموسم الحج، التي شملت عمليات الفحص والتقييم لما يقارب 926 جسرًا ، وصيانة 108 جسور واستبدلت فواصل التمدد لـ52 جسرًا ، وقيام وزارة النقل بعمليات إصلاح الكاميرات الرئيسية والبلاطات والحواجز الخرسانية والمناطق المتضررة نتيجة التشققات، كما قامت بإصلاح الطبقات الإسفلتية في عدد من الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.

وزار الدكتور العامودي قطار المشاعر المقدسة يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة

وشملت الزيارة قطار الحرمين السريع للاطلاع على سير الأعمال، كما قام معاليه باستقبال وتهنئة أولى وفود الحجاج القادمين على متن القطار لموسم الحج لعام 1440هـ، وتقديم هدايا رمزية لهم حفاوة بقدومهم إلى أراضي العاصمة المقدسة.

وأكد العامودي جاهزية الطرق وخدمات النقل بوجه عام، موضحًا أن الاستعدادات بدأت مبكرًا عبر فرق العمل في الوزارة والهيئة العامة للنقل وبالشراكة الناجحة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مبينًا أن وزارة النقل هي الجهة القائمة على تنفيذ طرق منطقة المشاعر المقدسة وصيانتها.

واختتم الدكتور العامودي حديثه بتقديم الشكر إلى زملائه في الهيئة العامة للنقل، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وشركة "سار"، ومشروع قطار الحرمين السريع لما يقدمون من جهود ملموسة في سبيل تحقيق توجيهات القيادة بتقديم أعلى مستويات الخدمة وأفضلها لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

رافق معاليه خلال الجولة معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ووكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة الأستاذ ياسر المسفر، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد سباح العتيبي، ومدير عام الصيانة عمر قربان.

يذكر أن قطار الحرمين السريع يبلغ طوله 450 كيلومترًا، ويستهدف نقل 158,000 حاجًا، حيث أن الرحلات الأسبوعية تبلغ حوالي 64 رحلة، أما قطار المشاعر المقدسة فيبلغ طوله 20 كيلومترًا، ويستهدف نقل 360,000 حاجًا داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، وتفوق الرحلات الأسبوعية أكثر من ألفي رحلة.

// انتهى //

18:14ت م

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جدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسقام معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم, بجولة تفقدية ميدانية بمحافظة جدة مرورًا بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن جولاته التفقدية على مرافق منظومة النقل للتأكد من سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل المصاعب التي قد تواجههم خلال تنقلاتهم.واستهل معاليه جولته بنقطة الضبط الأمني بمركز الإيواء ومتابعة جهود الهيئة العامة للنقل التي تقوم بالتأكد من مرور وسلامة تصاريح الباصات والحافلات. واطلع على جهود الوزارة من مشاريع الطرق والمسارات وأبرز تحضيرات وأعمال وزارة النقل لموسم الحج، التي شملت عمليات الفحص والتقييم لما يقارب 926 جسرًا ، وصيانة 108 جسور واستبدلت فواصل التمدد لـ52 جسرًا ، وقيام وزارة النقل بعمليات إصلاح الكاميرات الرئيسية والبلاطات والحواجز الخرسانية والمناطق المتضررة نتيجة التشققات، كما قامت بإصلاح الطبقات الإسفلتية في عدد من الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.وزار الدكتور العامودي قطار المشاعر المقدسة يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك, واستمع لشرح خطة النقل التي قدمها المهندس موسى الزهراني، واطلع على سير الأعمال والخدمات المقدمة والمقطورات وجاهزية المحطات.وشملت الزيارة قطار الحرمين السريع للاطلاع على سير الأعمال، كما قام معاليه باستقبال وتهنئة أولى وفود الحجاج القادمين على متن القطار لموسم الحج لعام 1440هـ، وتقديم هدايا رمزية لهم حفاوة بقدومهم إلى أراضي العاصمة المقدسة.وأكد العامودي جاهزية الطرق وخدمات النقل بوجه عام، موضحًا أن الاستعدادات بدأت مبكرًا عبر فرق العمل في الوزارة والهيئة العامة للنقل وبالشراكة الناجحة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مبينًا أن وزارة النقل هي الجهة القائمة على تنفيذ طرق منطقة المشاعر المقدسة وصيانتها.واختتم الدكتور العامودي حديثه بتقديم الشكر إلى زملائه في الهيئة العامة للنقل، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وشركة "سار"، ومشروع قطار الحرمين السريع لما يقدمون من جهود ملموسة في سبيل تحقيق توجيهات القيادة بتقديم أعلى مستويات الخدمة وأفضلها لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.رافق معاليه خلال الجولة معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ووكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة الأستاذ ياسر المسفر، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد سباح العتيبي، ومدير عام الصيانة عمر قربان.يذكر أن قطار الحرمين السريع يبلغ طوله 450 كيلومترًا، ويستهدف نقل 158,000 حاجًا، حيث أن الرحلات الأسبوعية تبلغ حوالي 64 رحلة، أما قطار المشاعر المقدسة فيبلغ طوله 20 كيلومترًا، ويستهدف نقل 360,000 حاجًا داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، وتفوق الرحلات الأسبوعية أكثر من ألفي رحلة.// انتهى //18:14ت م0237

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